"وفِيكَ انطَوَى العَالَمُ الأَكبَرُ" للدكتور جمال شعبان يشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

تصدر دار ليان كتاب وفيك انطوى العالم الأكبر لطبيب القلب المعروف د . جمال شعبان ليشارك بمعرض القاهرة للكتاب فى دورته السادسة والخمسين.

عن الكتاب يقول د جمال شعبان :

بين دَفَّتي هذا الكتاب سأصحبك في جَولة داخل جسمك؛ لتعرفَ وتتعلَّمَ وتتفاجأَ بأمورٍ عِدَّة:

- القلب ليس مُجرد عضلة، وليس مَحض مِضخَّة تضخُّ الدم فقط؛ للقلب دور كبير وفعَّال في التفكير والإبداع وردود الأفعال، وتوجيه المُخ أيضًا.

- أخطاء وأساطير حول القلب، ونصائح للمُحافظة على قلبك.

- كيفيَّة المُحافظة على الصحة النفسيَّة والجسديَّة.

- مشاكل الصحة العقليَّة، وكيفية حماية المُخ.

- وصايا لزيادة المناعة ضد الميكروبات، ونصائح لمريض الضغط العالي.

- أهم خطوات التخسيس، وكيفية تقليل نسبة الدهون في الجسم.

- التحذير من اللجوء إلى أنظمة غير فسيولوجية ضد الفِطرة التي فطر الله الناس عليها.

- كيمياء السعادة، والحزن، ومقاومة الاكتئاب.

"وفِيكَ انطَوَى العَالَمُ الأَكبَرُ".. فحافِظ على عالَمك سليمًا مُعافًى!

جدير بالذكر أن د . جمال شعبان مدير معهد القلب الأسبق ومن أشهر أطباء القلب فى مصر ، وله العشرات من إصدارات الكتب المختلفة فى كافة المجالات بجوار العديد من برامج التلفزيون التى يقدمها وتلاقى نجاحاً كبيراً لدى الجمهور .