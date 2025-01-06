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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"وفِيكَ انطَوَى العَالَمُ الأَكبَرُ" للدكتور جمال شعبان يشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
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تصدر دار ليان كتاب وفيك انطوى العالم الأكبر لطبيب القلب المعروف د . جمال شعبان ليشارك بمعرض القاهرة للكتاب فى دورته السادسة والخمسين.

عن الكتاب يقول د جمال شعبان : 
بين دَفَّتي هذا الكتاب سأصحبك في جَولة داخل جسمك؛ لتعرفَ وتتعلَّمَ وتتفاجأَ بأمورٍ عِدَّة:
- القلب ليس مُجرد عضلة، وليس مَحض مِضخَّة تضخُّ الدم فقط؛ للقلب دور كبير وفعَّال في التفكير والإبداع وردود الأفعال، وتوجيه المُخ أيضًا.
- أخطاء وأساطير حول القلب، ونصائح للمُحافظة على قلبك. 
- كيفيَّة المُحافظة على الصحة النفسيَّة والجسديَّة. 
- مشاكل الصحة العقليَّة، وكيفية حماية المُخ. 
- وصايا لزيادة المناعة ضد الميكروبات، ونصائح لمريض الضغط العالي.  
- أهم خطوات التخسيس، وكيفية تقليل نسبة الدهون في الجسم.
- التحذير من اللجوء إلى أنظمة غير فسيولوجية ضد الفِطرة التي فطر الله الناس عليها.
- كيمياء السعادة، والحزن، ومقاومة الاكتئاب.
"وفِيكَ انطَوَى العَالَمُ الأَكبَرُ".. فحافِظ على عالَمك سليمًا مُعافًى!
جدير بالذكر أن د . جمال شعبان مدير معهد القلب الأسبق ومن أشهر أطباء القلب فى مصر ، وله العشرات من إصدارات الكتب المختلفة فى كافة المجالات بجوار العديد من برامج التلفزيون التى يقدمها وتلاقى نجاحاً كبيراً لدى الجمهور .

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