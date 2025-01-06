«أيوه أنا اتطلقت!» لـ«آية إيهاب» يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

يشارك كتاب "ايوه انا اتطلقت!" للكاتبة آيه إيهاب الصادر عن دار ليان للنشر والتوزيع في النسخة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

إصدار جديد: “أيوه أنا أطلقت” – رحلة للتصالح مع النفس وإعادة اكتشاف الذات.

صدر حديثًا كتاب “أيوه أنا أطلقت”، الذي يتناول التجربة الإنسانية العميقة للطلاق والزواج ، وكيف يمكن للرجل والمرأة على حد سواء أن يعيدا بناء حياتهما وتحقيق التوازن النفسي بعيدًا عن الأحكام الاجتماعية والضغوط العاطفية.

يسلط الكتاب الضوء على الطرق التي يمكن بها للطرفين التعامل مع الصدمات الناتجة عن الانفصال، وكيفية التبصر بالألم وتجاوزه بهدوء واتزان. كما يقدم الكتاب رؤية شاملة حول أهمية فهم الذات، ترتيب الأفكار، وإعادة بناء الاستقرار النفسي بشكل صحي ومثمر ويسلط الضوء على دور المرأه والرجل فى العلاقة حتى تكون علاقة الزواج متزنة وصحية .

وتقول الكاتبة: “مين قال إن الطلاق نهاية؟ ومين قال إن لخبطة المشاعر، الوحدة، أو التفكير في الماضي لازم يفضلوا مطاردينك؟ أوقات كتير إحنا بنحتاج لحظة وقفة، لحظة نعيد فيها تعريف نفسنا، بعيد عن اللي الناس شايفينه أو متوقعينه مننا، ونبدأ نسأل نفسنا: إحنا عايزين إيه فعلاً؟”

يؤكد الكتاب أن الطلاق ليس نهاية الطريق، بل قد يكون بداية جديدة وفرصة لاستكشاف الذات بعمق أكبر. فهو يدعو الرجل والمرأة إلى إعادة ترتيب حياتهم، والتخلص من الأفكار والمشاعر التي لم تعد تخدمهم، ليتمكنوا من استبدالها بحالة من الأمان، الطمأنينة، والسلام الداخلي.

“أيوه أنا أطلقت” هو دليل عملي ونفسي لكل من هو مقبل على الزواج للوقاية من الوقوع فى فخ الطلاق ولكل من مر بتجربة الطلاق ليبدأ صفحة جديدة مليئة بالقوة، الأمل، والاستقرار.



"آيه إيهاب " هي كاتبة مصرية حاصلة على بكالوريوس العلوم والتربية شعبة طفولة بكلية البنات جامعة عين شمس ، اخصائية تربية إيجابية ومرشدة نفسية للعلاقات الزوجية والأسرية معتمده من جامعة عين شمس .