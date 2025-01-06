السجن المؤبد لصاحب مركز تعليمي تحرش بالفتيات في البدرشين

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، صاحب مركز تعليمي بمنطقة البدرشين بالسجن المؤبد، لاتهامه بالتحرش بالفتيات أثناء تحفيظه القرآن الكريم لهن، بمنطقة البدرشين جنوب الجيزة.

بلاغ مراهقة كشف قضية تحرش البدرشين

كانت بداية الواقعة عندما ورد لمركزشرطة البدرشين، بلاغًا من فتاة مراهقة تُدعى «إ.م- 16 عامـًا- طالبة»، بتضررها من رقم على تطبيق (واتساب) يبعث لها رسائل تحوي عبارات تحرش جنسي.

وبعد تتبع مصدر الرسائل وعمل التحريات، تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة منشد ديني وصاحب مكتب لتحفيظ القرآن بمنطقة البدرشين، يُدعى «م.م- 32 عامًا».

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته هاتف محمول عليه عدد كبير من الفيديوهات والصور التي تظهر تحرشه بالفتيات داخل المركز، ومنهن فتاة تعمل معه.

اعترافات المتهم بالتحرش بالفتيات في البدرشين

وخلال التحقيقات التي أجريت معه، قال المتهم إنه تعرّف على الفتاة التي أبلغت عنه أثناء ترددها على مركز تحفيظ القرآن الكريم الذي يديره، ثم أرسل لها رسائل عبر تطبيق - واتساب- تحوي عبارات تحرش جنسي.

المتهم: صورت العديد من الفتيات أثناء التحرش بهن

وأضاف المتهم أنه تعرّف أيضًا على العديد من الفتيات الأخريات من خلال ترددهن على المركز الديني وصورهن أثناء التحرش بهن، وكشف مفاجأة صادمة، أنه يحتفظ بتلك المقاطع على هاتفه المحمول الشخصي، لمشاهدتها وتفريغ طاقته الجنسية.

الاستماع إلى أقوال مساعدة المتهم

واستمعت النيابة في جنوب الجيزة لأقوال مساعدة المتهم، ومعرفة مدى علاقتها مع المتهم، وعرضها على الطب الشرعي للكشف عن عذريتها، مع فحص مقاطع الفيديو والصور التي تم العثور عليها في هاتف المتهم واللاب توب الخاص به لإرسالها للمساعدات الفنية وفحصها، وإعداد تقرير واف عن المضبوطات، وكذلك الاستماع إلى أقوال بعض الفتيات المترددات على المركز.

كما عُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول وجهازين لاب توب يحتويان على مقاطع فيديو وصور توثق أفعاله، وتم حينها تحرير محضر بالواقعة، وتمت استكمال التحقيقات من قِبل النيابة العامة، التي بدأت باستجواب المتهم ومواجهة الأدلة الجنائية المتوفرة، ومن ثم احالته إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

