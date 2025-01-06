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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إحباط محاولة جلب كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للبلاد

المضبوطات
المضبوطات
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 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام (عنصرين إجراميين شديدي الخطورة) جلب كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيداً لترويجها على عملائهم.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وتتبع خط سير العنصرين وأمكن ضبطهما بالمنطقة الجنوبية وبحوزتهما (26 بندقية آلية – 28 ألف طلقة نارية مختلفة الأعيرة). 
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (6 ملايين جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للجهود التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وزارة الداخلية الإتجار بالأسلحة النارية إحباط محاولة جلب كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للبلاد