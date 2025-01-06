شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا

كما يشهد الطقس أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة على فترات متقطعة.

وشبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمي والصغرى 7 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمي والصغرى 10 درجة .