مصدر داخل الأهلي: مطالب إيهيناتشو المادية فوق قدراتنا المادية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة اقتراب انضمام إيهيناتشو مهاجم فريق إشبيلية الإسباني إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق في هذا الموسم، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال المصدر" للبوابة نيوز" إن الأهلي بالفعل تواصل مع وكيل اللاعب من أجل التفاوض معه على أمل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن الطلبات المادية لمهاجم فريق إشبيلية الإسباني كانت فوق قدرات النادي المالية.

وشدد المصدر على أن اللاعب طلب الحصول على 2 مليون و500 ألف دولار في الموسم، ولكن الأهلي مستعد لدفع مليون و 500 ألف دولار في الموسم، لذا فإن الطلبات المادية خارج قدرات النادي، وتتجه النية إلى صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب، والبحث عن بديل في أسرع وقت ممكن.