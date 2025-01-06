مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة بالجيزة

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 أخرين في حادث تصادم أتوبيس وسيارة بالطريق الأوسطي بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بالطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس بسيارة نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 14 آخرين، جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.