مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر يتعاون مع «PayMint» لإطلاق أول بطاقاتها المدفوعة مقدمًا

أعلن مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» عن تعاونه مع شركة بايمنت “PayMint”، الرائدة في خدمات التكنولوجيا المالية، لإطلاق أول بطاقاتها ميزة المدفوعة مقدما، بعد حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المصرف المستمر لزيادة التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، لتقديم حلول مرنة تساهم في نمو وتطوير مساهمة المصرف في تعزيز الشمول المالي، بما يدعم رؤية الدولة والبنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع يعتمد على الحلول الرقمية غير النقدية، وتقديم خدمات واسعة النطاق عبر أحدث الحلول الرقمية، التي تلبي احتياجات العملاء في مصر.



وبموجب هذا التعاون، تمكّن البطاقة الجديدة (التي تدعمها الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية "MDP" المتخصصة في مجال تصنيع البطاقات البنكية وحلول المدفوعات الإلكترونية) عملاء شركة “PayMint” من استخدامها في التعاملات اليومية من السحب النقدي والمشتريات والشراء "أون لاين" داخل مصر، كما يمكن متابعة استخدام البطاقة والرصيد المتاح والتحكم في البطاقة من خلال تطبيق الهاتف المحمول.



وتعليقا على هذا التعاون، قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt": "إننا سعداء بالشراكة مع شركة التكنولوجيا المالية الرائدة“PayMint”، حيث تعكس هذه الشراكة اهتمام المصرف بتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية لدعم العملاء وتمكينهم من إدارة أموالهم بسهولة وأمان". وتابع: "تتوافق خدمات PayMint الحالية مع استراتيجية المصرف ورؤيته، الهادفة إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية وحلوله الرقمية".



كما أوضح عمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، أن المصرف على ثقة بأن هذه البطاقة ستلقى إقبالاً واسعاً من العملاء، خاصةً مع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية والتكنولوجية في المعاملات المالية اليومية.



وقال شريف منير، رئيس قسم البطاقات بقطاع التجزئة المصرفية بمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»: "من خلال شراكتنا سوياً، فإننا نتطلع للارتقاء بتعزيز مكانة التكنولوجيا المالية في مصر وتعزيز نمو محفظة البطاقات بالمصرف، لتوفير تجربة مصرفية أكثر مرونة وسلاسة للعملاء، حيث تتيح البطاقة التعاملات اليومية من السحب النقدي والمشتريات والشراء "أون لاين" داخل مصر، كما يمكن لحامل البطاقة متابعة استخدام البطاقة والرصيد المتاح والتحكم في البطاقة من خلال تطبيق الهاتف المحمول".



ومن جانبه، قال محمد يحيى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة PayMint: "نسعى باستمرار لتنويع خدماتنا لتوفير تجربة فريدة، بالإضافة إلى تقديم تلك الخدمات بأعلى مستويات الأمان وسرية البيانات لعملائنا من الأفراد والشركات، كما أن حصولنا على شهادة PCI-DSS يمثل تعزيزًا للثقة القائمة مع عملائنا من أجل توفير خدمة مؤمنة بالكامل".



وقال محمد ربيع، العضو المنتدب لشركة “PayMint” لخدمات التكنولوجيا المالية: "نفخر بشراكتنا الجديدة مع «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» أحد أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وصاحب الدور الفاعل والرائد في الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية، حيث نعمل من خلال شراكتنا على تقديم تجربة جديدة ومتميزة لعملائنا تنضم لباقة الخدمات التي يتم تقديمها لعملاء الشركة من الأفراد والشركات". مضيفًا أن البطاقة الجديدة تستهدف العملاء الأفراد من العمالة الدائمة والمؤقتة للشركات أو العمالة الحرة والموردين، بحيث تمكنهم من استقبال المستحقات المالية الخاصة بهم والتمتع بخدمات البطاقة.



بدوره، وتعليقًا على إطلاق البطاقة الجديدة، صرح المهندس أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة MDP: "نفتخر بتمكين شركة “PayMint” من إطلاق أول بطاقاتها المدفوعة مقدماً، والتي تدعم مرونة المعاملات المالية اليومية بكافة أشكالها داخل مصر، بالاعتماد الكامل على تقنياتنا المالية المتطورة التي تتماشى مع اتجاه الدولة في نشر وتطبيق الشمول المالي على مستوى الجمهورية.

هذه الخطوة ليست مجرد تحسين في الخدمات المالية التكنولوجية، ولكن هي خطوة نحو تمكين الأفراد من العمالة من إدارة مواردهم المالية بكفاءة وسهولة، مما يساهم في تحقيق استقرارهم المالي بشكل أكثر فاعلية".