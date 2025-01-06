محافظ البحيرة تترأس وفدًا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد بمقر المطرانية بدمنهور

ترأست الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة ، والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، واللواء محمود هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، وفد رفيع المستوى بزيارة لمقر المطرانية بدمنهور، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وضم الوفد كلًا من الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، وأسامة داود السكرتير العام المساعد، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي كلمتها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن أصدق التهاني القلبية باسمها وباسم جميع مواطني محافظة البحيرة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وجميع أعضاء المجمع المقدس وجميع الإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد والذى يحمل السلام والفرح، متمنية لمصرنا الغالية دوام الأفراح والأعياد والسعادة والتقدم.

كما توجهت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أرسى قيم التسامح والتلاحم ليبقى المصريون نسيجاً واحداً على قلب رجل واحد، مؤكدةً أن مصر ستظل نموذجاً فريداً للتعايش والوحدة الوطنية.

وأكدت محافظ البحيرة أن عيد الميلاد المجيد ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو رسالة سامية للمحبة والسلام، مشيرةً إلى أن قوة مصر تكمن في وحدة نسيجها الاجتماعي وتماسك أبنائها، وان مشهد اليوم هو اكبر رسالة أن بلدنا قوية بجميع أطياف شعبها فكلنا كيان واحد وكل من شاركنا اليوم جاء لتوصيل رسالة حب فكل عام ونحن جميعا بخير وسعادة وحبد

من جانبه، عبّر الأب القمص ثاؤفيلس نسيم كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدمنهور عن امتنانه وسعادته لهذه الزيارة، ناقلاً تهنئة وتحيات نيافه الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

وأشاد بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي في ترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة وتبنى قيم المحبة وتناغم العلاقه بين جميع أطياف المجتمع.

كما تقدم الشيخ سيد الرمادي، وكيل وزارة الأوقاف، بالتهنئة لجميع الحضور بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتقدم بتهنئة خاصة للدكتورة جاكلين عازر ، مشيدا بجهودها المبذولة لتعزيز الوحدة الوطنية والعمل على تلبية احتياجات المواطنين.