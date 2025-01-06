الشركة القابضة للمياه تطالب عملائها تحديث بيانات عدادات المياه مسبقة الدفع

هنأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد على صفحتها على موقع الفيسبوك، وأعلنت عن البدء فى تحديث بيانات عدادات المياه مسبقة الدفع، متضمنة تحديث رقم الهاتف والرقم القومي للعملاء، حيث سيتم اضافة موعد الإجازات والأعياد الرسمية لعام 2025، وذلك لضمان استدامة تقديم الخدمة دون انقطاع حال انتهاء الرصيد خلال تلك الفترات.

وأوضحت الشركة، أنه يمكن للسادة العملاء مستخدمى عدادات المياه مسبقة الدفع، تحديث بيانات العداد عن طريق الشحن من خلال التوجه لأقرب مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بمراكز خدمة العملاء والأفرع، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أنه يتعين على المستخدم وضع الكارت بالعداد قبل التوجه الى مركز الشحن بمراكز خدمة العملاء او الافرع مع ضرورة تحديث رقم الهاتف والرقم القومي للعملاء.



وجدير بالذكر، أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: (القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر او عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي تم استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن).



وأشارت إلى انه يمكن التواصل الدائم والمستمر مع المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وصفحة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى www.facebook.com/HCWWeg ويسعدها تلقي استفسارات وشكوى العملاء من خلال الخط الساخن 125لخدمة المياه على مدار 24 ساعة.