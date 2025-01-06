بالصور.. محافظ الأقصر يبحث مشاكل قرية القباحي الغربي سيرًا على الأقدام

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، جولة في قرية القباحي الغربي بمدينة الأقصر، سيرا علي الأقدام، وذلك في أعقاب اجتماعه مع وفد من أهالي قرية القباحي الغربي الأسبوع الماضي، وحرصه على معاينة مطالبهم على أرض الواقع.

جولة القباحي الغربي

تفقد الجولة، مدخل القرية من منطقة شرق السكة الحديد، حيث وجه المحافظ بتطوير مدخل القرية وإنشاء ميدان في بدايتها وتزيينه بشكل جمالي.

وخلال الجولة كلف المحافظ، رئيس مدينة الأقصر بعمل دراسة لبحث إمكانية نقل ورش السيارات من مدخل القرية إلى أماكن مخصصة مع حصر عدد الورش على الطريق الرئيسي للقرية.

واستجابة لمطالب الأهالي، بتوفير ملعب لشباب القرية، وجه المحافظ بإنشاء ملعب في حالة توفير قطعة أرض مناسبة، كما وجه المحافظ بنقل محول كهرباء تم وضعه في مدخل القرية، ويعيق حركة الطريق، بما يسهم في توسعة الشارع وحماية الأهالي من أضراره.

رافق المحافظ في جولته، الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، والمهندس ماجد نصري مدير الإدارة الهندسية بالأقصر.

محافظ الأقصر يلتقي وفد من أهالي القباحي الغربي لعرض مطالبهم

وكان محافظ الأقصر، قد التقى بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع وفد من أهالي قرية القباحي الغربي بمدينة الأقصر، ضم حسين القباحي رئيس بيت الشعر بالأقصر، وكل من مصطفى القباحي، وعامر مصطفى، وخالد عبد المنعم القباحي، وصلاح سليم، وأحمد عبد الصبور، وذلك في إطار التواصل الفعال بين محافظ الأقصر وأهالي المحافظة.

ورحب محافظ الأقصر، بالوفد معرباً عن حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والالتقاء بهم بمكتبه وخلال جولاته في كافة ربوع المحافظة.

وعبر الوفد، عن تقديرهم لجهود محافظ الأقصر الملموسة ونشاطه الدؤوب وجولاته المستمرة وزياراته للقرى والنجوع، والتي أثمرت عن افتتاح عدد كبير من المشروعات وتدشين مشروعات جديدة، وساهمت في تحسن الخدمات بالمحافظة.

وخلال اللقاء، قدم الوفد عدد من مطالبهم والتي تمثل أبرزها في إنشاء مركز شباب وملعب ليكون متنفس لشباب القرية، وإحلال وتجديد "مواسير" المياه، وتوسعة الشارع الرئيسي ومدخل القباحي الغربي، من خلال بحث إمكانية نقل الورش الصناعية من الشارع الرئيسي، كما طالبوا باستبدال المطبات العشوائية بمطبات نموذجية، ورفع مستوى الإنارة والنظافة بالقرية.

من جانبه، عبر محافظ الأقصر عن حرصه على الاستجابة لمتطلبات الأهالي في إطار تحقيق الصالح العام وبما لا يتعارض مع القانون، مشيرًا الي زيارته للقرية وبحث متطلبات الأهالي ومعاينتها على الطبيعة بحضور رئيس مدينة الأقصر وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومسؤولي التخطيط العمراني والشباب والرياضة والكهرباء والطرق والنقل بالأقصر، مع دراسة مطالبهم واحتياجاتهم مع الجهات المعنية للعمل علي تلبيتها، موجهاً رئيس مدينة الأقصر بتكثيف حملات النظافة والتجميل بالقرية مع بدء تنفيذ خطة تطوير منطقة شرق السكة الحديد والمناطق المحيطة بها.

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