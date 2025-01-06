محافظ الشرقية يكلف مديري المديريات الخدمية بحل مشكلات المواطنين وفقًا للقانون

شهد اللقاء الأسبوعي للمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ،بعدد من أبناء المحافظة والمتقدمين لمكتب خدمة المواطنين بالديوان العام بشكاوى وطلبات، تكليفا من محافظ الشرقية لمديري المديريات الخدمية، ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والإستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون، لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة والتخفيف من حدة المعاناة من على كاهلهم .

حمل اللقاء عرضاً لمشكلات 11 مواطنًا من أبناء الشرقية من مراكز (الزقازيق – ابوحماد - صان الحجر-ديرب نجم - منيا القمح – فاقوس - ههيا) ، وبعد الإطلاع عليها وفحص الجهات المختصة قرر المحافظ توفير11 فرصة عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحية والظروف الإجتماعية للحالات.

وسرعة استخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة.

وصرف مساعدات عاجلة وشهرية لـ 6 حالات تتراوح مدتها من 4 الي6 شهور حسب الابحاث الاجتماعية على الحالات وتحمل مصاريف المدارس والجامعات للأبناء لعدد 6 حالات .

وتوفير الرعاية الصحية وصرف علاج بالمجان ل 4 حالات.

حضر اللقاء نواب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ونائب المستشار العسكري ومديري إدارات الديوان (خدمة المواطنين وصندوق الإسكان ) ومديري المديريات الخدمية (التربية والتعليم والصحة والعمل.