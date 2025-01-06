رئيس جامعة العريش يتفقد إدارة التغذية والمدن الجامعية

قام الدكتور حسن الدمرداش بتفقد لإدارة التغذية والمدن الجامعية، في زيارة للوقوف على الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب، وقد أكد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة وخاصة في مجال التغذية.

وأكد على أهمية وجود إشراف على الوجبات على مدار اليوم من السادة المتخصصين وتنوع الوجبات.

وشدد على دعمه المستمر لإدارة المدن الجامعية والتغذية، وتنفيذ أي اقتراحات أو أفكار من شأنها تحسين الأداء والخدمة، وفي نفس السياق قام سيادته بمتابعة وتفقد الإنشاءات الجديدة بالمدن الجامعية والتي تهدف الى الارتقاء ببيئة الحياة الجامعية وتحقيق بيئة متكاملة تواكب تطلعات الجامعة.

كما طالب بضرورة الاستفادة من المرافق الرياضية والمكتبات علاوة على تطوير المسطحات الخضراء التي تدعم تحسين بيئة الإقامة للطلاب.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر للسادة القائمين على المدن الجامعية والتغذية ، وخاصة الأستاذ الدكتور محمود إبراهيم المشرف العام على المدن الجامعية والتغذية، والدكتور أشرف عبد الفتاح أمين عام الجامعة وجميع مشرفي الإقامة والتغذية بالمدن الجامعية.



