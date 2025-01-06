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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
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أرسلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ، وقالت وزيرة التنمية المحلية فى برقيتها : يسعدنى أن أتقدم لقداستكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وأضافت الدكتورة منال عوض : داعين المولى عز وجل أن يعم السلام والمحبة فى هذا اليوم على قداستكم وعلى جميع أبناء الشعب المصرى وأن يعيده دائماً بالخير والبركات ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها فى ظل القيادة الحكمية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية