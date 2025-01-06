اتهامات متبادلة وتخوين بين ترامب وبايدن.. ما القصة؟

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأميركيين من نسيان الهجوم العنيف الذي وقع في مبنى الكابيتول قبل أربع سنوات، واتهم الرئيس المنتخب دونالد ترامب وأنصاره بمحاولة "إعادة كتابة - بل وحتى محو - تاريخ ذلك اليوم".

وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فمنذ يوم الانتخابات، ركز بايدن على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة - وهو الأمر الذي رفضه ترامب عندما كان يغادر منصبه في نهاية ولايته الأولى.

ولكن عشية الذكرى السنوية لهجوم السادس من يناير، تناول بايدن القضية بشكل مباشر، وكتب في مقال له بصحيفة واشنطن بوست "لقد كان من المفترض أن يقول الناس إننا لم نرَ ما رأيناه بأعيننا، لقد رفض الناس المخاوف بشأن هذا الأمر واعتبروه نوعًا من الهوس الحزبي، لقد اعتبروه احتجاجًا خرج للتو عن نطاق السيطرة".

وفي حفل استقبال أقيم مساء أمس الأحد لأعضاء الكونجرس، كرر الرئيس ما قاله في تصريحاته، قائلاً إن الديمقراطية "وضعت حرفياً على المحك" وتحدث عن التحدي المتمثل في حمايتها.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحث فيها السيد بايدن الناس على تذكر ما حدث في ذلك اليوم العنيف.

وفي عام 2022، بعد مرور عام على الهجوم على مبنى الكابيتول، وقف بايدن في قاعة التماثيل بالمبنى لإدانة الغوغاء المارقين الذين حاولوا منع التصديق على فوزه.

كما ندد بتصرفات ترامب كرئيس في ذلك اليوم.

وقال بايدن: "في هذه اللحظة، يجب علينا أن نقرر: أي نوع من الأمة نريد أن نكون؟"

في نوفمبر، قدم الأميركيون إجابتهم: بعد ثلاث سنوات من خطاب بايدن، من المقرر أن يؤكد الكونجرس عودة السيد ترامب إلى منصبه يوم الاثنين. والآن، في أيامه الأخيرة في منصبه، يدرك السيد بايدن حقيقة مفادها أن تحذيراته المتكررة بشأن التهديد الذي يشكله السيد ترامب على الديمقراطية لم يلتفت إليها العديد من الناخبين.

حتى مساء أمس الأحد، لم يكرر بايدن تحذيراته بشأن مصير الديمقراطية إذا استعاد السيد ترامب البيت الأبيض، وبعد يومين من الانتخابات، قدم الرئيس تقييمًا أكثر تفاؤلاً للمستقبل.

وقال إنه هنأ السيد ترامب على فوزه ولم يكرر مخاوفه بشأن ما يعنيه ذلك للبلاد.

وقال بايدن "إن التجربة الأميركية مستمرة، وسنكون بخير".

وفي الأسبوع التالي، التقى بايدن بالرئيس ترامب في المكتب البيضاوي لمدة ساعتين. وقالت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن الرئيس أصدر تعليمات لموظفيه بفعل ما رفض ترامب فعله قبل أربع سنوات: "كن لطيفًا".

وقالت السيدة جان بيير للصحفيين: "ستسمعونني أكرر هذا مرارًا وتكرارًا: أهمية وجود انتقال سلس، وأهمية وجود انتقال منظم". وأضافت: "يحترم الرئيس إرادة الشعب الأمريكي ويريد التأكد من حدوث ذلك".

وسيتم التصديق على التصويت يوم الاثنين بنفس العملية التي قاطعتها أعمال الشغب في عام 2021. وستشرف نائبة الرئيس كامالا هاريس على التصديق، ومن المقرر أن يكون بايدن بعيدًا في نيو أورلينز عندما يحدث ذلك، لتقديم العزاء لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في المدينة في يوم رأس السنة الجديدة.