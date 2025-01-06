برلمانية: ارتفاع سعر خامات الأعلاف يهدد الصناعة ويؤثر سلبًا على الثروة الحيوانية

تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، لتوجيه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن أزمة ارتفاع سعر الأعلاف وخاماتها وتهديد الثروة الحيوانية وخلق سوق سوداء.

وكشفت سحر العشري، عن أزمة حدوث ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف في السوق المصري حتى أن الفلاحين والمزارعين حذروا منها، قبل خراب بيوتهم على حد وصفهم.

وأشارت إلى أن العلف هو صُلب الصناعة الداجنة وصناعات اللحوم وبالتالي حدوث أزمة جديدة سيهدد الثروة الحيوانية، ويفتح المجال للمستغلين والمحتكرين، وتظهر السوق السوداء وهي أول مسمار في نعش أي صناعة.

وأضافت سحر العشري: اليوم، يُباع التبن بـ 1200 جنيه وعبوة الرده الـ35 كيلو وصلت 420 جنيها وارتفع قيراط البرسيم الاخضر ل500 جنيه مما جعل معظم المربين يتخلصوا من مواشيهم بالبيع لارتفاع تكلفة التربيه.

وناشدت عضو مجلس النواب، الجهات المعنية ممثلة في الحكومة ووزارة الزراعة، بضرورة النظر بجديه في دعم المربين للحفاظ علي الثروة الحيوانيه، لأن صناعة الأعلاف أمن قومي يهدد صناعات أخرى هامة.

وأوضحت، أن ارتفاع سعر الأعلاف يتسبب في حدوث عمليات احتكار في السوق وندرتها، وبالتالي يبيع صغار المربيين وهم حلقة مهمة في الصناعة، ما لديهم من مواشي، ويتسبب ذلك في ارتفاع سعر الماشية أضعاف ماهي عليه، في ظل خروج الكثير من المربين من التربية لارتفاع تكاليف تربية المواشي وقلة العائد الاقتصادي.

وطالبت عضو مجلس النواب، بعمل وزارة الزراعة على توفير الأعلاف بأسعار مخفضة لدعم الفلاح وصغار المغربيين العاملين في الثروة الحيوانية، ولحماية المواطن من أي ممارسات احتكارية.