منال عوض: وحدة السكان نفذت أربعة برامج تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة

قالت د.منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه تم تفعيل أداء الوحدات من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية لمسئولي الوحدات والعاملين بها، حيث قامت وحدة السكان بتنفيذ أربع برامج تدريبية متنوعة بمركز التنمية المحلية بسقارة فى "ديناميكيات السكان"، و "التخطيط الإستراتيجي السكاني والمشاركة المجتمعية"، و " التقديرات السكانية المستقبلية"، وبرنامج أخر معد خصيصا للقيادات التنفيذية بالمحليات عن "بناء الدعم وكسب التأييد للقضية السكانية" ، ورفع وعي أكتر من 2000 من شباب الجامعة والمجلس الإقليمي للسكان بالقضية السكانية.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية، في مؤتمر اليوم الاثنين بعض المبادرات التى قام بها المشروع بالمحافظات، حيث قامت وحدة السكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل بتكليف جميع وحدات السكانـ بالقيام بمبادرات لرفع الوعي بالقضية السكانية والصحة الإنجابية، والتمكين الاقتصادي، والإجتماعي والمعرفي والتعليمي بالتعاون مع كافة شركاء المجتمع التنفيذيين والمجتمع المدني وقد ترتب على ذلك خفض نسب الأمية، والتسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، والبطالة، وزواج القاصرات، ختان الإناث، وخفض معدلات الإنجاب، وذلك إلى جانب مبادرة تحدث معه التي أطلقتها الوزارة موجه للشباب لرفع الوعي بالقضية السكانية، الصحة الإنجابية، خطورة زواج القاصرات، خطورة ختان الإناث، أهمية اختيار شريك الحياة، والتفاهم الأسري، تربية الأطفال.

وفيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية، كشفت وزيرة التنمية المحلية، عن متابعة وحدة السكان بالوزارة ما يتم تنفيذه من أنشطة من خلال وحدات السكان بالمحافظات فى المحاور الأربعة للمبادرة منذ بدايتها حتي الآن، ومنها مجال التمكين الإقتصادي للشباب والمرأة و المجال الخدمي و التمكين الثقافي والمعرفي والتوعوي والتحول الرقمي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، استمرار الوزارة في دعم جميع المحافظات لتنفيذ المبادرات لتحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان 2030 ، وتركز خطة العمل المستقبلية لمشروع تسريع الاستجابة السكانية علي استكمال الجهود في بناء قدرات منسقي السكان بالمحافظات لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية، مع استمرار عملية المتابعة اليومية والميدانية لأنشطة الوحدات السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي .