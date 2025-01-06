التنمية المحلية: تدريب 2474 من منسقى السكان والوحدات السكانية بالمحافظات

أكدت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية، علي جهود الوحدة المركزية للسكان، لدعم وبناء القدرات، حيث تم عمل 48 زيارة ميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظات، لمناقشة أهداف المشروع وأهميته فى تفعيل اللامركزية فى إدارة البرنامج السكاني، ومتابعة مبادرة ال 100 يوم بداية لبناء الإنسان والتنمية البشرية.

كما تم عقد 25 لقاء مرئي وسمعي عن القضية السكانية، ودور وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للسكان، وانشاء 18 صفحة فيسبوك بالمحافظات مخصصة لنشر الأنشطة التنسيقية مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني، إلى جانب صفحة فيسبوك لوحدة السكان المركزية بالوزارة، و جروب فيسبوك " تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية" لنشر جميع أنشطة وحدات السكان التي تتم بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تقديم الدعم اللازم لفرق العمل السكانية من خلال ورش العمل والزيارات الميدانية للمحافظات والتدريبات الإفتراضية، حيث قامت وحدة السكان المركزية بتدريب 2474 من رواد العمل السكاني بالتنمية المحلية والمديريات المختلفة والمجلس القومي للسكان، على مهارات إدارة البرنامج السكاني ورفع الوعي بالقضية السكانية والسياسات المختلفة لخفض النمو السكاني، وعرض تجارب الدول ونماذج العمل لرصد المشكلات وتحليلها، وتحليل شركاء العمل والدعوة لكسب التأييد والتخطيط المبني على النتائج والتنسيق والمتابعة والتقييم والمؤشرات السكانية وتحليلها.