المؤبد لـ"بائعة متجولة" قتلت شخصًا وسرقته في المرج

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، بتأييد معاقبة بائعة متجولة قتلت شخصًا وسرقته بدائرة قسم شرطة المرج بالسجن المؤبد.

كانت محكمة جنايات القاهرة أول درجة قضت بمعاقبة ل. م بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامها بقتل المجني عليه ع.ع خنقا بقصد سرقته في منطقة المرج.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمة ل م، 30 سنة، بائعة متجولة، قتلت المجني عليه عمدا دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك بأن اختمرت في ذهنها فكرة سرقته عقب رؤيتها لأمواله، فاستدرجته بحيلة ممارسة الرذيلة معها، وقامت بخنقه باستخدام قطعة قماش إيشارب ترتديه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمة ارتكبت تلك الجناية بغرض تسهيل ارتكاب جنحة أخرى، إذ إنه في ذات الزمان والمكان، استولت على المنقولات الموصوفة في الأوراق والمملوكة للمجني عليه، وهي مبلغ مالي وهاتف محمول، حيث استغلت سقوط المجني عليه جثة هامدة، وقامت بسرقته على النحو المبين بالتحقيقات.