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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
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أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين، على أن تعقد الجلسة القادمة صباح يوم الأحد الموافق 19 من شهر يناير الجاري.

وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية، وطلب مناقشة مُقدم من النائبة دينا هلالي  بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية وأثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة، والمناقشات التي دارت بشأنهما في الجلسة اليوم، وتعقيب وزير الثقافة إلى لجنة الثقافة السياحة والآثار والإعلام لبحثهما وإعداد تقرير عنهما. 

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رفع الجلسة العامة النائبة هالة كمال الحكومة تعزيز الحرف اليدوية البرامج الثقافية