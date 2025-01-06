بالصور.. رئيس جامعة الأقصر تبحث سبل التعاون المشترك مع "الجامعة المستنصرية" بالعراق

استقبلت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، وفد أكاديمي من الجامعة المستنصرية بالعراق، برئاسة الدكتورة فاتن فاضل مساعد رئيس الجامعة للشئون العلمية؛ لبحث التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.

وفد الجامعة المستنصرية

تناول اللقاء، بحث أوجه التعاون في مجالات متعددة وتنفيذ مشاريع بحثية في مجالات ذات اهتمام مشترك بين الجانبين؛ بالإضافة إلى التبادل الطلابي في إطار مبادرة ادرس بالعراق لطلاب الوطن العربي، والتعاون المشترك في النشر الدولي بالمجلات العلمية بالجامعتين.

وأعربت رئيس جامعة الأقصر، عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة أن التعاون بين الجامعتين يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعليم والبحث العلمي في الجامعة.

فيما أشارت مساعد رئيس الجامعة المستنصرية للشئون العلمية، إلى أهمية هذا التعاون في تطوير العلاقات الأكاديمية وتعزيز التعاون الإقليمي.

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