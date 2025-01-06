ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. رئيس جامعة الأقصر تبحث سبل التعاون المشترك مع "الجامعة المستنصرية" بالعراق

وفد الجامعة المستنصرية
وفد الجامعة المستنصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبلت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، وفد أكاديمي من الجامعة المستنصرية بالعراق، برئاسة الدكتورة فاتن فاضل مساعد رئيس الجامعة للشئون العلمية؛ لبحث التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.

وفد الجامعة المستنصرية

تناول اللقاء، بحث أوجه التعاون في مجالات متعددة وتنفيذ مشاريع بحثية في مجالات ذات اهتمام مشترك بين الجانبين؛ بالإضافة إلى التبادل الطلابي في إطار مبادرة ادرس بالعراق لطلاب الوطن العربي، والتعاون المشترك في النشر الدولي بالمجلات العلمية بالجامعتين.

وأعربت رئيس جامعة الأقصر، عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة أن التعاون بين الجامعتين يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعليم والبحث العلمي في الجامعة.

فيما أشارت مساعد رئيس الجامعة المستنصرية للشئون العلمية، إلى أهمية هذا التعاون في تطوير العلاقات الأكاديمية وتعزيز التعاون الإقليمي.

وفد الجامعة المستنصرية (2)
وفد الجامعة المستنصرية (2)
وفد الجامعة المستنصرية (3)
وفد الجامعة المستنصرية (3)
وفد الجامعة المستنصرية (6)
وفد الجامعة المستنصرية (6)
وفد الجامعة المستنصرية (1)
وفد الجامعة المستنصرية (1)
وفد الجامعة المستنصرية (4)
وفد الجامعة المستنصرية (4)
وفد الجامعة المستنصرية (5)
وفد الجامعة المستنصرية (5)
جامعة الاقصر الجامعة المستنصرية العراق رئيس جامعة الأقصر الأقصر الدكتورة صابرين عبدالجليل