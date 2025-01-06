وزير الرياضة لـ صامويل إيتو: "سعيد بمقابلتك مرة أخرى هنا في مصر"

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صامويل إيتو نجم الكرة الكاميرونية، ورئيس اتحاد الكرة الكاميروني، على هامش زيارة الأخير لاتحاد الكرة لتقديم التهنئة للمهندس هاني أبو ريدة بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد المصري بالتزكية .

وقال وزير الرياضة لإيتو: " سعيد بمقابلتك مرة أخري هنا في مصر، وأشكرك علي حضورك لمقر الاتحاد لتقديم التهنئة لهاني أبو ريدة الأب الروحي لنا وللكرة المصرية ".

وحرص وزير الرياضة، على الحضور لمقر اتحاد الكرة اليوم لتقديم التهنئة لمجلس الإدارة الجديدة، متمنيا لهم التوفيق في قيادة الكرة المصرية خلال المرحلة الحالية .