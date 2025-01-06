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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الكهرباء يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت
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بعث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن عميق مشاعر المحبة وخالص التهاني والأمنيات الطيبة لقداسته وللإخوة الأقباط وللمصريين جميعا بمناسبة عيدالميلاد المجيد؛ راجيًا من الله عز وجل دوام الأعياد وعودتها على مصر بالخير والبركة والمحبة، وعلى المصريين بالرفاء والسلام والأمان، وأن يكون العام الجديد هو عام التقدم والرقي والازدهار، ويحقق فيه المصريون الآمال والطموحات فى غد أفضل واستكمال مسيرة البناء والتنمية فى إطار الجمهورية الجديدة.  

وفى هذا الإطار، أعرب الدكتور عصمت عن تمنياته بأن يديم الله على مصر والمصريين أعيادهم واحتفالاتهم وأيامهم المباركة.

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