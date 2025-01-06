محافظ كفر الشيخ ينعى والدة لاعب منتخب مصر تريزيجيه

نعى اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، والدة لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، الذي وافتها المنية صباح اليوم الاثنين، بعد وعكة صحية ألمت بها خلال الفترة الماضية.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، العزاء إلى لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه ابن محافظة كفر الشيخ، داعيًا الله العلي القدير أنّ يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأنّ يدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأوفد محافظ كفر الشيخ، الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، للمشاركة في تشييع جنازة والدة لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، وتقديم واجب العزاء له ولأسرته.

وتوفيت والدة اللاعب محمود حسن «تريزيجيه»، صباح اليوم الاثنين، بعد وعكة صحية ألمت بها خلال الفترة الماضية، وهذا وقد شيعت جنازة الفقيدة عقب صلاة العصر من مسجد التنعيم بمدينة كفر الشيخ، ودفنت في مقابر الأسرة بكفرالشيخ.

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