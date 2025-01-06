وكيل تعليم دمياط يتفقد تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة بمقر لجنة تقدير الشهادة الإعدادية، للنصف الأول من العام الدراسي 2025/2024 حيث تتم أعمال التصحيح لمادتي اللغة الإنجليزية والفرنسية المستوى الرفيع .

وخلال تفقده أعمال التصحيح والتقدير، أشاد "وكيل الوزارة" بالجهد المبذول من قبل جميع العاملين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، مؤكداً على ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل وتجنب الأخطاء لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة الي التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.



وقام "عماره" بتفقد حجرات التصحيح للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك.

شهد "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، فعاليات برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد المرشحين في مسابقة 30 ألف معلم الجزء الثاني "الدفعة الثالثة" «معلم مادة» وذلك بمركز التدريب الرئيسي بدمياط الجديدة، والذي يضم 9 قاعات بإجمالي 347 متدربا لتلبية احتياجات تعليم دمياط ولسد العجز في أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المختلفة.

وفي أجواء من الحماس والتفاؤل، رحب "ياسر عمارة"، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بالمعلمين الجدد، مؤكداً على أهمية دورهم في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة وحثهم على الجدية في العمل والحرص على الالتزام وضبط النفس وحسن التعامل مع التلاميذ وزملائهم من المعلمين ومديرى المدارس.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الهدف العام من التدريب التربوى هو إكساب المعلمين المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.