مجلس الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحرف التراثية وقصور الثقافة للجنة المختصة

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب مناقشة عامة مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية، وطلب مناقشة مُقدم من النائبة دينا هلالي بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية وأثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة، والمناقشات التي دارت بشأنهما في الجلسة اليوم، وتعقيب وزير الثقافة، إلى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قال إنه تلقى باهتمام كبير طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة دينا محمد نبيل هلالي، والذي مفاده التأكيد على أهمية استغلال القصور الثقافية التابعة للوزارة الثقافة المصرية، لتعزيز الوعي لدى الشباب المصري بقضايا الوطن المتعددة، مع استعراض البرامج المتعددة التي تقدمها وزارة الثقافة في هذا الصدد.

وتابع الوزير في كلمته أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين: شهدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، حراكًا ثقافيًا مميزًا من خلال تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تعكس رؤيتها والتزامها بتحقيق التنمية الثقافية الشاملة، في إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2023"، والتي تشمل في محاورها نشر الثقافة في مختلف ربوع الجمهورية، وفي هذا الإطار، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، على سبيل المثال خلال عام 2024، أكثر من 90 ألف نشاط ثقافي وفني، استفاد منها نحو 4 ملايين مواطن على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم افتتاح 3 مواقع، هى: مسرح فوزي فوزي الصيفي بأسوان، المسرح الصيفي بالطور في جنوب سيناء، وقصر الإبداع الفني بالحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت (288) مليون جنيه، كما تتواصل الجهود لتطوير العديد من المواقع على مستوى الجمهورية لإدخالها منظومة العمل منها قصور ثقافة: "السويس، سوهاج، أبو قرقاص، الغردقة، الفيوم، حلوان، أسوان، المحلة، مسرح قصر ثقافة المنيا".