استشهاد النقيب محمود أيوب خلال مداهمة عناصر إجرامية بشلاتين 

شيع المئات من أهالي محافظة الشرقية جنازة الشهيد النقيب محمود أيوب، من مسقط رأسه بقرية كفر أيوب مركز بلبيس جنوب المحافظة.

يذكر أن النقيب محمود طارق أيوب استشهد مساء أمس الأحد، وذلك أثناء تأديته الواجب الوطني في حملة أمنية بشلاتين لضبط الخارجين عن القانون، وحدوث تبادل إطلاق نيران مع مهربين.

الشهيد محمود طارق أيوب

استشهاد النقيب محمود أيوب

الشهيد محمود طارق أيوب هو خريج كلية الشرطة دفعة 2017، ويبلغ من العمر 29 عامًا، وهو ضابطًا بقطاع الأمن المركزي برتبة نقيب، وهو وحيد والديه، الذي فقدهما قبل أشهر من استشهاده، وغير متزوج، وهو نجل خال الشهيد شريف عتمان، الذي سطر اسمه في سجلات الشرف بعد أن قدم روحه فداءًا للوطن.

وضجت مواقع التواصل الإجمتماعي بمنشورات التعزية والأدعي للضابط الشهيد.. وقال أحدهم «أسألكم جميعا أن تكونوا له أهلاً بعد أهله.. وأن تدعوا له بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.. وأن يجمعه المولى عز وجل بوالديه في جنة الخلد».

استشهاد المقدم كريم ياسين بأسيوط

وقبل 48 ساعة كان قد استشهد المقدم كريم ياسين شحاتة أبو جليل وكيل الدعم بقطاع الأمن المركزي بأسيوط متأثراً بإصابته خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت خارجين عن القانون بقرية العونة بمركز ساحل سليم في أسيوط.

واستشهد المقدم كريم ياسين، أثناء إطلاق العناصر الإجرامية الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة فور وصولها إلى مكان تمركز العناصر الإجرايمة، والتي قامت بالرد عليهم، وأسفر تبادل اطلاق النار عن مقتل 3 أشخاص من الخارجين عن القانون، وإصابة المقدم كريم ياسين، ابن محافظة الفيوم، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصابته فيما اصيب أمين شرطة بجراح وتم نقله للمستشفى.

«استرنا بين يديك يا عزيز».. آخر ما كتبه المقدم كريم ياسين قبل استشهاده

وتداول رواد التواصل الاجتماعي آخر ما نشره المقدم كريم ياسين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشر عبر خاصية الاستوري الخاصة به فيديو جاء فيه "اللهم صلي على سيدنا محمد، صلاة تحسن بها الأخلاق، وتيسر بها الأرزاق، وتدفع بها المشاق، وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق".

المقدم كريم ياسين