ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حماة الوطن يهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توجه حزب حماة الوطن، بالتهاني القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أقباط مصر بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

ويؤكد الحزب أنه في هذه المناسبة نتذكر تلاحم وترابط أبناء الشعب المصري، وحرصهم على مشاركة بعضهم في كافة المناسبات، بعيدا عن أي أفكار ظلامية.

ويشير حماة الوطن، إلى أن حرص المؤسسات الدينية الإسلامية، ممثلة في فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وكافة قيادات الأزهر، وكذلك وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، في تقديم التهاني، ومشاركة أقباط مصر احتفالاتهم رسالة على قوة ومتانة العلاقة بين أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين.

كما يؤكد الحزب، أن حالة التلاحم والترابط بين أبناء الوطن يجعلنا قادرين على مواجهة التحديات، كما نجحنا في تخطيها من قبل.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الشعب المصرى المؤسسات الدينية الميلاد المجيد حزب حماة الوطن