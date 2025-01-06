هنو: صور الثقافة انتهت من إجراءات إنشاء أول تطبيق لكتب ومجلات الأطفال باسم "توت"

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن الهيئة العامة لقصور الثقافة انتهت من إجراءات إنشاء أول تطبيق لكتب ومجلات الأطفال باسم "توت".

وأوضح هنو، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الهيئة أطلقت مسابقات جديدة للأطفال والشباب ضمن مبادرة "مصر تبدع"، وهما مسابقتي "مصر تقرأ"، و"مصر ترسم" تضم ثلاث فئات عمرية: الأولى من 6 إلى 12 عامًا، الثانية من 13 إلى 18 عامًا، الثالثة من 19 إلى 27 عامًا، ويمنح المركز الأول في كل مسابقة منهما 25 ألف جنيه، والثاني 20 ألف جنيه، والثالث 15 ألف جنيه، والرابع 10 آلاف جنيه، والخامس 8 آلاف جنيه، والسادس 7 آلاف جنيه، والسابع 6 آلاف جنيه، والثامن 5 آلاف جنيه، والتاسع 4 آلاف جنيه، بينما يُمنح المركز العاشر 3 آلاف جنيه.

وتابع الوزير:" كما شاركت ونظمت الهيئة مجموعة كبيرة من الفعاليات ومنها: ملتقى العاصمة الأول والثاني لفنون الطفل، صالون الطفل المصري، دوري المكتبات في دورتيهما الأولى والثانية، تدشين مركز تنمية المواهب بمسرح 23 يوليو، تكريم الموهوبين الفائزين في مسابقة الخط العربي بالمركز الثقافي بطنطا، بالإضافة إلى الفعاليات الصيفية المكثفة لرواد قصور الثقافة المتخصصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ والمخصص لمناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب أخر بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.