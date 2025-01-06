"هنو": "قصور الثقافة" أتاحت 1938 فعالية متنوعة لذوي القدرات الخاصة

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن الهيئة العامة لقصور الثقافة أتاحت أنشطة متنوعة لذوي القدرات الخاصة بلغت 1938 فعالية، وذلك ضمن برنامج العدالة الاجتماعية وتمكين ذوي الهمم، وهذا حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين ذوي الهمم.

وأوضح وزير الثقافة خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن هذه الأنشطة شملت على سبيل المثال لا الحصر: "تكريم المتفوقين من ذوي الهمم في احتفالية العام الهجري، تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين، تقديم العروض المسرحية والفنية ضمن البرنامج الصيفي بسوهاج، تنظيم فعاليات خاصة في ديسمبر للاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، وكذلك مشاركة مواهب الهيئة في المهرجانات المختلفة، أهمها "مهرجان أولادنا" لفنون ذوي القدرات.

وتابع هنو:" واستمرارًا للجهود المكثفة والمبذولة لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات، شهد برنامج "مصر جميلة" تنفيذ 69 ورشة بإجمالي عدد مستفيدين 6000 موهبة في محافظات "المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، القاهرة، القليوبية، الفيوم، الدقهلية، الغربية، المنيا، بورسعيد، وقنا، كما تم إطلاق مسابقة "مواهبنا مستقبلنا" وشارك بها 750 متسابقًا في مجالات: الأدب، الشعر، الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى، الأداء الحركي، في محافظات: المنوفية، الغربية، الإسكندرية، كفر الشيخ، ودمياط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ والمخصص لمناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب أخر بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.