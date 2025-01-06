رمضان 2025.. مسلسل "الغاوي" لـ أحمد مكي يدخل البلاتوه

كشف المخرج محمد العدل عن بدء تصوير مسلسل “الغاوي” للفنان أحمد مكي والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025، ونشر صورة عبر حسابه “فيس بوك” وعلق قائلا: ""بسم الله الرحمن الرحيم، مسلسل الغاوي، أحمد مكي ونجوم كبار مشرفينا، إنتاج تامر مرسي، تأليف محمود زهران - طارق الكاشف، مدير تصوير أحمد يوسف رمضان 2025 إن شاء الله".

رمضان 2025.. أحمد مكي يواصل تحضيرات مسلسل "الغاوي"

يخوض الفنان أحمد مكي السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "الغاوي"مع نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم عائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل وعدد آخر من الفنانين.

أحمد مكي يخرج من عباءة الكبير أوي

يخرج الفنان أحمد مكي من عباءة الكبير أوي الذي حقق من خلاله نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا على مدار 8 مواسم في السباق الرمضاني، بمشاركة كل من، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، وعبدالرحمن حسن، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني وأمينة خليل وشيماء سيف وصفاء الطوخي، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.