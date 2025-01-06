شرطة الاحتلال تعلن مقتل أحد عناصرها في عملية إطلاق النار شرقي قلقيلية

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل أحد عناصرها في عملية إطلاق النار شرقي قلقيلية، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن الشرطي المقتول يعمل محققا في مركز شرطة بمستوطنة أرئيل.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدتي فرعتا وإماتين شرق قلقيلية بعد عملية إطلاق النار، قرب كدوميم، وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حواجز ومداخل مدينة نابلس بالكامل.

سياق متصل، طالب بتسلئيل سموتريتش، وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بعقد جلسة عاجلة للحكومة لمناقشة تغيير التعامل مع الوضع في الضفة الغربية، قائلا: إنه بعد عملية إطلاق النار قرب كدوميم، فإن قلقيلية ونابلس وجنين يجب أن تشبه جباليا.