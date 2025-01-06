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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة الفيوم يهنئ أسقف المحافظة بحلول عيد الميلاد المجيد

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم
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بعث الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد جاء فيها: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم بخالص التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية" .

وفي السياق ذاته أرسل الدكتور ياسر مجدي حتاته، برقيه تهنئة إلى قداسة الأنبا إبرأم أسقف الفيوم جاء فيها "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم بخالص التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعيًا الله أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير في ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية" .
 

 

 

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