ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

سميرة عبدالعزيز تشدد أمام الشيوخ على أهمية قصور الثقافة للشباب

الفنانة سميرة عبد
الفنانة سميرة عبد العزيز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شددت النائبة الفنانة سميرة عبد العزيز، على أهمية قصور الثقافة المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية وأثرها على الشباب، ومساعدة الهواة على إيجاد منافذ لممارسة هوايتهم بشكل حرفي، مشيرة إلى أن المخرج الذي تعرفت عليه أحدث نقلة في حياتها، وساعدها في الإنتقال من التربية والتعليم إلى وزارة الثقافة. 

ووجهت الشكر لوزارة الثقافة على وجود قصور الثقافة في كافة أنحاء الجمهورية، بقولها: "هذه القصور هامة لكل الهواة في بلادنا، وتتيح لأي مهتم الفرصة في الإستماع إلى الثقافة وممارسة هوايته". 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الإثنين التي خصصت لمناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.  

سميرة عبد العزيز قصور الثقافة الثقافة الشباب التربية والتعليم وزارة الثقافة