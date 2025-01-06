سميرة عبدالعزيز تشدد أمام الشيوخ على أهمية قصور الثقافة للشباب

شددت النائبة الفنانة سميرة عبد العزيز، على أهمية قصور الثقافة المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية وأثرها على الشباب، ومساعدة الهواة على إيجاد منافذ لممارسة هوايتهم بشكل حرفي، مشيرة إلى أن المخرج الذي تعرفت عليه أحدث نقلة في حياتها، وساعدها في الإنتقال من التربية والتعليم إلى وزارة الثقافة.

ووجهت الشكر لوزارة الثقافة على وجود قصور الثقافة في كافة أنحاء الجمهورية، بقولها: "هذه القصور هامة لكل الهواة في بلادنا، وتتيح لأي مهتم الفرصة في الإستماع إلى الثقافة وممارسة هوايته".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الإثنين التي خصصت لمناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.