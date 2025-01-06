وزير التعليم يبحث مع نظيرته القطرية تعزيز التعاون

التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

تطرق اللقاء إلى تبادل الخبرات بين مصر وقطر في مجالات تدريب المعلمين، وتطوير المناهج، وكذلك استحداث برامج جديدة لتحسين جودة التعليم.

كما استعرض الوزير التجربة المصرية في مواجهة التحديات التعليمية، مثل تقليل كثافة الفصول وحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى نجاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM).

من جانبها، أشادت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية بالتعاون المثمر مع مصر، مؤكدة على أهمية تعزيز الشراكة في تطوير التعليم المهني والفني، وتوسيع التعاون في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، دعا محمد عبد اللطيف وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية لزيارة مصر للاطلاع على التجارب التعليمية المتميزة، مع التركيز على مدارس المتفوقين ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.