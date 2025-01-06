حسن مصطفى يهنئ خالد فتحي ومجلسه بعد فوزه بانتخابات اتحاد اليد

هنأ الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري للعبة ومجلس إدارته على فوزهم بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2024-2028.

وفاز خالد فتحي برئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد، بعد المنافسة مع الدكتور محمد الأمين والمحاسب هادي فهمي، في الانتخبات التي جرت مؤخراُ.

وأرسل الاتحاد الدولي خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، يهنئ من خلاله مجلس الإدارة الجديدة على نيل ثقة الجمعية العمومية في الانتخابات الأخيرة.

وجاء في الخطاب المرسل باسم الدكتور حسن مصطفى إلى خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري: "بالنيابة عن الاتحاد الدولي لكرة اليد وكل أسرة كرة اليد، أود أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني على انتخابكم رئيسًا للاتحاد المصري لكرة اليد.

ونحن على ثقة من أنكم ستبذلون كل طاقاتكم في مواصلة تطوير كرة اليد على المستويين الوطني والدولي، ونتمنى لكم النجاح في مهامكم وتحدياتكم المستقبلية، ونرجو لكم ولأحبائكم السلامة والصحة، مع خالص التقدير، الاتحاد الدولي لكرة اليد".



وبدوره توجه خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، بالشكر للدكتور حسن مصطفى، على التهنئة، مؤكداً أن مجلس اتحاد كرة اليد يستهدف مواصلة تطوير اللعبة وزيادة قوتها على المستوى القاري والعالمي.