وزير الشباب و"تحيا مصر" يناقشان تنظيم عددًا من الفاعليات لدعم أهالي الأسمرات

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وقيادات الصندوق ووزارة الشباب والرياضة، لبحث ترتيبات تنظيم أسبوع الخير بالمدينة الشبابية في الأسمرات. يهدف الاسبوع إلى تقديم حزمة متكاملة من الدعم للأسر الاولي بالرعاية ، بما يعكس الجهود المشتركة بين الوزارة والصندوق لتعزيز العدالة الاجتماعية..

وخلال الاجتماع، تم استعراض محاور العمل التي تتضمن معرض الكساء الذي يشمل توزيع قطع ملابس متنوعة، ألعاب للأطفال، وأدوات مطبخ لتلبية احتياجات الأسر. كما سيتم تسليم "باكدج عرائس" يحتوي على 7 أجهزة كهربائية لكل فتاة، في إطار مبادرة "دكان الفرحة" لدعم الفتيات المقبلات على الزواج.

وسيشهد المعرض أيضًا توزيع عدد كبير من كراتين المواد الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي للأسر المستفيدة، إلى جانب قافلة طبية شاملة تشمل مختلف التخصصات لتقديم الرعاية الصحية الكاملة لأهالي الأسمرات. .

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية التعاون بين الوزارة وصندوق تحيا مصر لتنفيذ مبادرات مجتمعية تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية..

من جانبه، أكد السيد تامر عبد الفتاح أن تنظيم مبادرات صندوق تحيا مصر في مدينة الأسمرات يعكس التزام الصندوق بتوسيع نطاق خدماته للوصول إلى مختلف الفئات المستحقة في جميع المناطق، مؤكداً أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يعزز من قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه المجتمعية..

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خطة عمل مشتركة لضمان نجاح الفعاليات وتقديم خدمات متميزة للأسر المستفيدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأولى بالرعاية في المناطق احتياجًا. .