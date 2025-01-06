الخميس.. بعثة المصري البورسعيدي تطير إلى نيجريا لمواجهة إنمبيا

أنهى النادي المصري البورسعيدي، إجراءات سفر بعثة الفريق الأول إلى نيجيريا، وذلك استعداد لمواجهة إنيمبا النيجيري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تطير البعثة إلى نيجيريا الخميس المقبل.

ويعود الفريق المصري البورسعيدي لتدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة إنيمبا النيجيري، وذلك بعد حصولهم على راحة سلبية أعطاها علي ماهر المدير الفني للفريق بعد مباراتهم أمام الزمالك في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية وتعادلهم سلبياً.

موعد مباراة المصري وإنمبيا

وتقام مباراة المصري أمام إنيمبا النيجيري، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام بنيجيريا.

ويسعى الفريق المصري، في التأهل إلى ربع النهائي والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد جماهير بورسعيد وإنهاء الموسم الجاري بحصد بطولة.

وفي سياق آخر، قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة المصري ووادي دجلة فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي كان مقررا لها 8 يناير الجاري على السويس الجديد.

وأكد الاتحاد في خطابه أنه إذا انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل لدور الستة عشر.