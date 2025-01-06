"الداخلية" تنظم بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الثانية

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإتحاد المصرى للفروسية (بطولة الجمهورية لإلتقاط الأوتاد الحلقة الثانية) بوادى الفروسية للشرطة على ضفاف بحيرة عين الحياة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط بمحافظة القاهرة والذى يُعد صرحاً رياضياً يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة ، إنعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السُبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية وخاصة أن الملاعب عقب تطويرها أسهمت فى توفير الراحة للخيول فى الحركة.



وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى وسط أجواء إحتفالية وطنية بحضور أعضاء الإتحاد المصرى للفروسية.. وقد حصل فريق إتحاد الشرطة على المركز الأول فى منافسات البطولة.

ومن جانبهم، أشاد المشاركون بالمستوى الراقى للتنظيم والتجهيزات المتوفرة فى وادى الفروسة والتى أبرزت مهاراتهم فى إلتقاط الأوتاد ، خاصة أن هذة الرياضة تتطلب مهارة ودقة عالية.. ويستمر وادى الفروسية كأحد السروح الرياضية الكبيرة فى مصر.

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