بسبب منتخب تحت 17.. تعرف على مواعيد المباريات المؤجلة بدوري الكرة النسائية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل اللقاء الذي يجمع بين فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي وفريق نادي زد والتي كانت ستقام يوم 13 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري الكرة النسائية لتقام يوم 27 يناير بسبب مباراة منتخب مصر تحت 17 عامًا والكاميرون في تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

وكان قد قرر الاتحاد بتأجيل العديد من المباريات وذلك بسبب مباريات منتخب مصر تحت 17 عام.

وتأتي المباريات التي سيتم تعديل مواعيدها كالآتي:

بيراميدز x الزمالك يوم الجمعة 24 يناير على ملعب الدفاع الجوي بدلا من يوم الجمعة 10 يناير

مسار x المقاولون العرب الجمعة 24 يناير على ملعب رايت تو دريم بدلا من يوم الخميس 9 يناير

تعديل مباريات يوم الاثنين 13 يناير ليتم إقامتها يوم الاثنين 27 يناير كالآتي:

المقاولون العرب x بالم هيلز الأثنين على ملعب فرعي المقاولون

الزمالك x البنك الأهلي على ملاعب الناشئين بالزمالك

وادي دجلة x بيراميدز على ملعب وادي دجلة بالتجمع

المعادي واليخت x الجونة على ملعب المعادي واليخت

وقد تقرر موعد إقامة المباراة الأولى للمنتخب المصري أمام الكاميرون يوم الأحد 12 يناير بالقاهرة، فيما تقام المباراة الثانية يوم الخميس 18 يناير الجاري في الكاميرون.

من ناحية آخرى، استطاع النادي الأهلي في الحفاظ على صدارة الدروي المصري لكرة القدم النسائية برصيد 36 نقطة ليعتلي صدارة جدول البطولة ليليها فريق مسار في الترتيب برصيد 30 نقطة.