كمبوند كينجز واي 6 أكتوبر Compound Kingsway 6 October

الإثنين 06/يناير/2025 - 03:27 م

تطلق شركة ماونتن فيو العقارية Mountain View Developments احدث مشروعاتها وهو كمبوند كينجز واي 6 أكتوبر Compound Kingsway 6 الذي يتمتع بجميع المزايا التي يبحث عنها العملاء والمستثمرين أصحاب الطموحات العاليه .

حيث يتمتع الكمبوند بأفضل موقع حيوي يمكن الوصول اليه بكل سهوله من خلال جميع المناطق المجاوره له، بالاضافه ايضا الي انه يبعد بصورة صغيره عن الطرق الرئيسيه التي طورتها الدولة مؤاخرا، بالاضافه ايضا الي التصميمات الراقيه التي تم تطوير المشروع عليه، وجميع المساحات التي تتناسب مع العملاء، والعديد من المزايا الاخري بالاضافه الي مجموعه من أفضل الاسعار التي ظهرت بأنها أفضل الاسعار في السوق العقاري.

موقع كمبوند كينجز واي 6 أكتوبر

يتمتع كمبوند كينجز واي 6 اكتوبر بأفضل موقع استراتيجي يقترب من جميع المناطق الحيويه وايضا افضل المدارس والمستشفيات التي تقدم أفضل الخدمات، كما انه ايضا يمكن الوصول اليه من خلال جميع الطرق الرئيسيه، وهذا لانه يقع بالتحديد علي طريق الاسكندريه الصحراوي.

الأماكن القريبة من كمبوند Kingsway Mountain View 6 October

يقترب كمبوند كينجز واي 6 اكتوبر بصوره كبيره من مدينة الانتاج الاعلامي وهيبر وان.

يقع مشروع كينجز واي 6 اكتوبر علي ببعد دقائق قليله من مطار سفنكس وايضا محور 26 يوليو .

ويفصل بين كمبوند كينجز واي 6 اكتوبر وبين مول العرب وايضا مول مصر مسافه صغيره.

يمكن الوصول الي Compound Kingsway 6 October من خلال الطريق الدائري وايضا وصلة دهشور.

تصميم مشروع كينجز واي 6 أكتوبر

تم تصميم كمبوند كينجز واي 6 اكتوبر علي احدث طراز عصري يجمع بين جميع التصميمات الراقيه التي تتناسب مع جميع الازواق، بالاضافه ايضا الي ان الشركه المالكه وفرت المساحات الخضراء التي تتمثل في البلازا والاندسكيب علي مساحات واسعه مع المساطحات المائيه، مما جعل الكمبوند يضم أفضل الاطلالات الطبيعيه التي تضاهي العديد من كمبوندات اكتوبر

تم تصميم مشروع كينجز واي 6 اكتوبر علي مساحة تصل الي 700 فدان .

. كما يضم كمبوند كينجز واي ايضا المظاهر الطبيعية علي مساحة كبيره من المساحة الاجماليه، بينما باقي المساحة تم تخصيصها للمباني والنشاءات.

وايضا يتمتع Compound Kingsway 6 October بمجموعه من افضل الشقق وبنتهاوس وتوين هاوس كما يوجد ايضا فلل ستاند الون.

مساحة الوحدات في كمبوند كينجز واي 6 اكتوبر

يمكنك التعرف علي مساحات الوحدات في كمبوند كينجز واي 6 اكتوبر من خلال موقع هاوس سيليكت العقارية بالعديد من المساحات المتنوعه التي قد يحتاج اليه المستثمرين أصحاب الطموحات العاليه، بالاضافه الي ان مساحة المشروع الكبيره التي تصل الي 700 فدان ساهمة في توفير المساحات الخضراء ايضا علي نسبه كبيره من المساحه الكليه.

تاون هاوس: تصل مساحة التاون هاوس في مشروع كينجز واي الي 185 متر مربع.

جاردن فيلا: تصل ايضا مساحة الجاردن فيلا الي 135 متر مربع .

. ليك هلوس: ومساحة الليك هاوس تصل الي 180 متر مربع.

وايضا يضم مشروع كينجز واي 6 اكتوبر Kings Mansion وUpper Garden Villaو ne Story Villa التي تبدأ مساحتهم من 155 متر مربع وتصل الي 400 متر مربع.

اسعار وحدات كمبوند كينجز واي 6 اكتوبر

وفرت الشركه المالكه مجموعه من أفضل الاسعار التافسيه في كمبوند كينجز واي 6 اكتوبر، مما جعله يتناسب مع مقدرة جميع العملاء والمستثمرين، اصحاب الطموحات الراقيه.

حيث تبدأ اسعار الوحدات في مشروع كينجز واي 6 اكتوبر من 7،800،000 جنيه مصري وتصل الي 39،000،000 جنيه مصري.

انظمه الحجز والسداد في Compound Kingsway 6 October

يتمتع كمبوند كينجز واي 6 اكتوبر بالعديد من المزايا التي تتناسب مع جميع الوحدات، بالاضافه ايضا الي ان الشركه المالكه وفرت مجموعه من أفضل انظمة الحجز والسداد المرنه التي سهلة فرصة الاستثمار علي الكثير من العملاء.

يمكن الحجز في المشروع بمقدم 5% وبعد 3 شهور 5% وايضا بعد 18 شهر 5% اخري وتقسيط يصل الي 9 سنوات.

المرافق والخدمات في مشروع كينجز واي 6 أكتوبر

يضم كمبوند كينجز واي 6 اكتوبر ايضا أفضل المرافق والخدمات الاساسيه والترفيهيه التي قد يحتاج إليها العملاء والمستثمرون علي مدار 24 ساعه، حيث يتمتع بأفضل نظام امني متكلمل للخفاظ علي امن وسلامة الجميع بالاضافه الي الخدمات الاخري.

مميزات كمبوند كينجز واي 6 اكتوبر

تم تطوير كمبوند كينجز واي 6 اكتوبر بجميع المميزات التي يبحث عنها العملاء الذين يرغبون في اقامة الحياة التي يحلمون بها منذ سنوات عديده، مما جعله الخيار الانسب لجميع المستثمري أصحاب الطموحات العالية.

عيوب مشروع كينجز واي 6 اكتوبر

نجحت الشركه المطوره في ان تقدم كمبوند كينجز واي 6 اكتوبر بجميع المزايا التي تتناسب مع جميع المستثمرين، مما جعله يظهر في السوق العقاري بأفضل أيقونه ممكنة وايضا خالي من أي عيوب.

نبذة عن ماونتن فيو للتطوير العقاري

شركة ماونتن فيو العقارية من أفضل الشركات الرئدة في السوق العقاري، كما انها ايضا الشركه المالكه لكمبوند كينجز واي 6 أكتوبر، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الضخمة الأخرى.

مشروعات شركة ماونتن فيو العقارية