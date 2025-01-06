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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة إنيمبا في الكونفدرالية.. غدًا

الفريق المصري البورسعيدي
الفريق المصري البورسعيدي
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يعود الفريق المصري البورسعيدي لتدريباته غدا الثلاثاء، لمواجهة إنيمبا النيجيري، وذلك بعد حصولهم على راحة سلبية أعطاها علي ماهر المدير الفني للفريق بعد مباراتهم أمام الزمالك في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية وتعادلهم سلبياً.

وتقام مباراة المصري أمام إنيمبا النيجيري، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام بنيجيريا.

ويسعى الفريق المصري، في التأهل إلى ربع النهائي والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد جماهير بورسعيد وإنهاء الموسم الجاري بحصد بطولة.

وفي سياق آخر، قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة المصري ووادي دجلة فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي كان مقررا لها 8 يناير الجاري على السويس الجديد.

وأكد الاتحاد في خطابه أنه إذا انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل لدور الستة عشر.

الفريق المصري البورسعيدي بطولة كأس الكونفدرالية الكونفدرالية علي ماهر المصري