"فقه الليث بن سعد" للباحث حسام الحداد يشارك في معرض القاهرة للكتاب

الإثنين 06/يناير/2025 - 03:17 م

يصدر قريبًا عن مركز إنسان للنشر والتوزيع كتاب "فقه الإمام الليث بن سعد" للباحث حسام الحداد، والذي يعد دراسة دقيقة تتناول شخصية الإمام الليث بن سعد، أحد أعلام الفقه الإسلامي الكبار الذين لم ينالوا حقهم الكامل من الاهتمام رغم مكانته العلمية المرموقة وتأثيره البارز في الحياة التشريعية الإسلامية.

يسلط الكتاب الضوء على سيرة الإمام الليث بن سعد، ويستعرض آراءه الفقهية ومنهجه المتميز الذي جعله أحد الأئمة المجتهدين الكبار، معتمدًا على تتبع المرويات المتناثرة في بطون كتب الفقه والسير والتاريخ.

ويشير الباحث حسام الحداد إلى التحديات التي واجهها في جمع مادة الكتاب، نظرًا لعدم ترك الإمام مؤلفات مستقلة، ما جعل المهمة أشبه بنبش في ثنايا المراجع التراثية المختلفة.

الكتاب يمثل إضافة مهمة للمكتبة الإسلامية، ويدعو إلى مزيد من البحث والدراسة حول شخصية الليث بن سعد، التي أثرت بشكل كبير في الفكر الفقهي الإسلامي.

سيُطرح الكتاب ضمن إصدارات مركز إنسان للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يُتوقع أن يلقى اهتمامًا كبيرًا من الباحثين والمهتمين بالدراسات الإسلامية.