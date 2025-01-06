يحتفل به الصينيون.. ما هو عام الأفعى؟

يتميز الصينيون بتقاليدهم الفريدة المرتبطة بالأبراج الفلكية، حيث تحمل كل سنة اسمًا ومعاني خاصة مستمدة من الحيوانات التي تمثل الأبراج الصينية. وفي الوقت الذي بدأ فيه العالم الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2025، يستعد الصينيون لاستقبال “عام الأفعى” وفقًا للتقويم الصيني، الذي يبدأ في 29 يناير 2025 ويستمر حتى 16 فبراير 2026.

يعتبر “عام الأفعى” في التقويم الصيني أكثر من مجرد تقليد فهو رمز للتحولات والمفاجآت المرتبطة بالعالم الطبيعي والروحي. وبينما يستعد الصينيون للاحتفال بهذا العام، يتجدد ارتباطهم بموروثهم الثقافي الغني الذي يدمج بين التقاليد القديمة وتطلعات المستقبل.



الأفعى في الأبراج الصينية:

• الأفعى هي البرج السادس من بين الأبراج الاثني عشر في التقويم الصيني.

• الأبراج الصينية ترتبط بخمسة عناصر: المعدن، النار، الخشب، الأرض، والماء، ويتم تناوب هذه العناصر على مدار دورة الأبراج التي تمتد 60 عامًا.

• آخر مرة ظهر فيها “عام الأفعى الخشبي” كانت في عام 1965.

معاني رمزية وتقاليد خاصة:

ترتبط الأفعى عند الصينيين بالتحول، النمو، والتأمل، وهي تحمل دلالات رمزية عميقة في الثقافة الصينية. وفقًا لمعتقداتهم:

• الأفعى تُعبر عن الغموض والذكاء والجاذبية.

• اللون الفلكي لهذا العام هو الأسود، ويعتبر رمزًا لعمق عوالم الأفعى، ما يجعل الصينيين يرتدون هذا اللون احتفالًا.

• يعتقد الصينيون أن تسلل ثعبان حي إلى المنزل يجلب الثروة للأسرة.

شخصيات مشهورة ولدت في “عام الأفعى”:

من بين أبرز الشخصيات التي ولدت في سنوات سابقة لـ”عام الأفعى”:

• الرئيس الأمريكي الأسبق أبراهام لينكولن.

• الفنان بابلو بيكاسو.

• عالم النبات تشارلز داروين.

• ماو تسي تونغ، الرئيس السابق للحزب الشيوعي الصيني.

الطوابع الصينية احتفاءً بـ”عام الأفعى”:

بمناسبة حلول “عام الأفعى”، أصدر البريد الصيني مجموعة طوابع خاصة مستوحاة من لوحات دونغهوانغ الجدارية والعادات الشعبية التقليدية.

• تضمنت التصاميم دمجًا بين صور الأفعى ورموز تحمل أمنيات طيبة للعام الجديد.

• وكالة “شينخوا” الصينية نشرت مجموعة صور للطوابع، والتي تعكس التقاليد الفنية والثقافية للبلاد.



الألعاب النارية والمعتقدات الصينية:

تعتبر الألعاب النارية جزءًا أساسيًا من الاحتفالات، حيث يعتقد الصينيون أنها تخيف الأرواح الشريرة وتجذب إله الثروة إلى المنازل حاملاً كنوزه.

• في السنوات السابقة، شهدت الاحتفالات إطلاق مئات الآلاف من الألعاب النارية في الساعات الأولى من العام الجديد.

عام الأفعى: تغييرات وقدرية مفاجئة:

يُعتقد أن عام الأفعى، خصوصًا عند اقترانه بعنصر الماء، قد يجلب تغييرات مصيرية. على سبيل المثال، شهد “عام الأفعى” في 1953 أحداثًا بارزة مثل:

• وفاة جوزيف ستالين.

• انتهاء الحرب الكورية.

• صعود الملكة إليزابيث الثانية إلى العرش البريطاني.