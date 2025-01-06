رئيس "الشيوخ" يؤكد أهمية التنسيق والتفاعل بين الوزارات المعنية بقضية الوعي ونشر الثقافة

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية التنسيق والتفاعل بين الوزارات المعنية من أجل قضية الوعي ونشر الثقافة، مشيراً إلى أن هناك نقاط تماس بين وزارة الثقافة فى هذه القضية وبعض الوزارات الأخرى.

وأشار "عبدالرازق" إلي الجهد الذي بذلته وزارة الشباب والرياضة خلال السنوات الماضية في معالجة قضية التمويل اللازم للإنفاق علي برامجها الهادفة، لافتاً إلي أنها في سبيلها لإقامة معرض يتعلق بالصناعات الحرفية، مما يدر دخل للشباب، قائلا “ماذا لو شهد هذا المعرض تنسيق بين وزارتي الشباب والثقافة؟”، لأن الثقافة أيضا ستسأل يوما ما وتحاسب عن هذا الشباب.

وشدد رئيس مجلس النواب، علي أهمية توفير تمويلات مناسبة لوزارة الثقافة بما يمكنها من إخراج منتج فاعل ومميز.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الإثنين التي خصصت لمناقشة طلب مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.