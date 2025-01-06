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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

يحيى الفخراني: كنت الـ13 على دفعتي بكلية الطب.. وفضلت التمثيل

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
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قال النائب يحيى الفخراني، عضو مجلس الشيوخ، خلال مناقشة مجلس الشيوخ لدور الثقافة ودورها على الشباب بالجلسة العامة اليوم: "أنا عمري ما تأخرت على بروفة في مسرح الجامعة خلال دراستي بكلية الطب، ولكن أتاخرت على امتحان أمراض الباطنة وهو الأهم في امتحانات كلية الطب". 

 وأضاف "الفخراني": "كنت الـ 13 على الدفعة، ولم أتقدم لأكون معيد بالكلية، بل اشتغلت هويتي اللي بحبها". 

 وتابع: "الأوضاع اختلفت، وقل دور المسارح والأنشطة الجامعة والهويات، وأعتقد إن ده بيرجع لحكم أيام الإخوان اللي كانوا بيحاربوا النشاطات والهويات المختلفة مثل التمثيل والموسيقى لمنعها، لكن الآن عادت الأنشطة.

وأكد "الفخراني"، خلال كلمته، أهمية دور الثقافة والأنشطة الفنية والثقافية وأثرها على الوعي.

النائب يحيى الفخراني عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الثقافة الشباب لجلسة العامة