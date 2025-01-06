وزير التموين يتفقد مشروعات "مستقبل مصر" لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة

قام الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيارة ميدانية هي الأولى من نوعها لجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.

تفقد المشروعات الاستراتيجية للجهاز

شملت الجولة الاطلاع على المشروعات الزراعية الحديثة التي ينفذها الجهاز، بما في ذلك صوامع تخزين الحبوب المتطورة، والثلاجات المخصصة لحفظ المنتجات الزراعية والغذائية.

وأشاد الوزير بالبنية التحتية المتقدمة للجهاز التي تُسهم في تحسين كفاءة التخزين وضمان استدامة الإمدادات الغذائية، مشددًا على أهمية هذه المشروعات في تعزيز منظومة الأمن الغذائي للدولة.

توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مجمع صناعي للزيوت

وخلال الزيارة، شهد الدكتور فاروق توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة". يهدف البروتوكول إلى إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الزيوت بمدينة السادات، وهو جزء من خطة استراتيجية لتكوين احتياطيات آمنة من السلع الأساسية، مثل القمح والزيوت، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

دعم الشراكة بين الجهات الحكومية

أكد وزير التموين أن التعاون مع جهاز "مستقبل مصر" يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز على تعزيز منظومة الدعم السلعي، وضمان كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مستقرة.

مشروعات قومية لتعزيز الاستدامة

أشاد الدكتور فاروق بالدور المحوري الذي تلعبه المشروعات القومية، مثل جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، في مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير الاحتياجات الأساسية. كما أكد أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير آليات التعاون مع مختلف الجهات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

تأتي هذه الزيارة في إطار رؤية متكاملة للحكومة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال مشروعات قومية تسهم في تحسين حياة المواطنين وضمان استدامة الموارد الغذائية.