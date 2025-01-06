برلماني يحذر من خطورة انتشار وباء "التيك توك" بين الأجيال

حذر النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، من خطورة تطبيق "التيك توك" على الشباب والأجيال الصغيرة، مطالبا بضبط هذا الأبلكيشن أو إيقافه تماما في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية، وطلب مناقشة مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية وأثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.

وقال النائب محمود سامي الإمام: "بسبب التيك توك أنا في حرب خاسرة مع ابني الصغير، مصدر معلوماته الأساسي والثقافة هو التيك توك، وأنا قدمت طلب من قبل أننا لو لم نستطع ضبط التيك توك علينا أن نمنعه في مصر، أنا في حزب تقدمي يدعم الإبداع لكن يجب إيقاف هذا الإبلكيشن لأنه غير منضبط تماما من حيث المحتوى وما يقدم من خلاله، فيجب محاولة ضبط هذا الأبلكيشن أو إيقافه تماما".

وتابع "الإمام": نحن في حزب يدعو للثقافة والثقافة هى حرية إبداع، لو حاولنا نقول الثقافة نستخدمها في التوجيه المعنوي سنخسر، لأن الشباب المثقف هو الأكثر جدلا، لذلك تأتي أهمية أن نطلق حرية الإبداع والكتابة والصحافة، وأنا لست متشائم مثل الكثيرين في القاعة، وأرى شباب كثير جدا فى معرض الكتاب في طوابير لا يجد تذاكر، ويحرص على التوجه إلى معرض الكتاب وغيره من الأنشطة الثقافية".

وطالب عضو مجلس الشيوخ، وزير الثقافة بالاهتمام بدعم الأنشطة الثقافية خارج القاهرة، وتساءل: أين المسرح والسينما وغيرها من الأنشطة الثقافية خارج القاهرة في باقي المحافظات؟

وأشار إلى أهمية دعم وإحياء الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية وأنها تساهم في دعم السياحة.