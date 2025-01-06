عمر الساعي يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير

طلب عمر الساعي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة، ذلك بسبب عدم حصوله على الفرصة في عهد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وكشف مصدر داخل الفريق عن طلب الساعي بشكل رسمي من محمد رمضان المدير الرياضي ضرورة الخروج في يناير الجاري على سبيل الإعارة، للحصول على فرصة اللعب بشكل مستمر، ومن ثم العودة من جديد إلى الفريق في ظروف مختلفة.

ويتناقش الأهلي بالوقت الحالي في إمكانية رحيل عمر الساعي عن وسط ميدان الأهلي في يناير، بناءا على الرغبة الفنية للجهاز الفني، ومدى احتياجه للاعب في قادم المباريات.