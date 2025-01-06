الوثائقية تعيد عرض فيلم "فرقة رضا".. الليلة

أعلنت فضائية "الوثائقية" عن إعادة عرض الفيلم الوثائقي الشهير "فرقة رضا"، اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، والذي يلقي الضوء على القصة الملهمة لتأسيس واحدة من أكبر وأشهر الفرق الاستعراضية في تاريخ الفن العربي.

ويسلط الفيلم الضوء على تاريخ تأسيس فرقة "رضا" للفنون الشعبية، وعلى يد الفنان الراحل محمود رضا، وتجواله بين مصر والدول الأخرى، بالإضافة إلى شراكته مع الموسيقار الراحل علي إسماعيل لتحويل هذا الحلم إلى واقع من خلال شراكته مع الموسيقار الراحل على إسماعيل.

ويستعرض الفيلم أيضًا عددًا من الأسماء البارزة التي أسهمت في تأسيس نجاح الفرقة على مدار عقود، مثل فريدة فهمي، حسن فهمي، وعلي رضا، إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى التي أدت أدوارًا رئيسة في الكواليس، إلى جانب شخصيات أخرى لعبت أدوارًا محورية في الكواليس الفنية والإبداعية للفرقة على مدار عقود من الزمن.

يذكر، أن "فرقة رضا" تأسست عام 1959 لتصبح واحدة من أهم وأشهر الفرق الاستعراضية في العالم العربي، متخصصة في تقديم الفنون الشعبية المصرية على خشبة المسرح. وقد حملت الفرقة اسم مؤسسيها، الأخوين علي رضا ومحمود رضا، اللذين أسسا الفرقة وعملا جاهدين لاكتشاف المواهب الفنية الشابة وإخراجها إلى الساحة الفنية المصرية والعالمية.

في عام 2019، نظمت وزارة الثقافة المصرية احتفالية كبرى بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيس "فرقة رضا" احتفاءً بتاريخها العريق وإنجازاتها البارزة في مجال الفن الشعبي.

وتُعتبر "فرقة رضا" مثالاً حيًا على نجاح الدمج بين التراث الشعبي المصري والفن الاستعراضي العصري، فقد اعتمدت الفرقة على استقاء أعمالها الفنية من الشارع المصري، مما أتاح لها أن تقدم أعمالًا تعكس جماليات التيمة الشعبية وتعرضها بشكل مميز على المسرح، وهو ما تميز به الموسيقار علي إسماعيل الذي قدم هذه الأعمال بشكل أوركسترالي رائع.